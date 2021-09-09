Путин одобрил присвоение 12 городам звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Звание "Город трудовой доблести" будет присвоено еще 12 российским городам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа" в четверг.

"Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время", - сказал глава государства.

Как пояснил Путин, это звание получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.