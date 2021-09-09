Путин поручил "Единой России" привести в порядок памятники тыловикам в регионах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" взять на себя обязательство привести в порядок памятники в регионах, посвященные подвигам тружеников тыла.

"Сегодня оргкомитет "Победа" примет решение, в каких населенных пунктах нашей страны появятся новые стелы городов трудовой доблести. Но сразу хотел бы предложить "Единой России" взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи", - сказал глава государства в четверг, открывая заседание оргкомитета "Победа".

Путин напомнил, что звание "Город трудовой доблести" было учреждено "в знак глубочайшего уважения и преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях". Этого звания уже удостоены 32 города в России. Путин попросил главу Российской академии наук Александра Сергеева рассказать о новых ходатайствах регионов.

Президент также отметил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу присвоения отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования. Он попросил доложить о результатах такой работы первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.