Краснов: в РФ нужно создать сеть научных лабораторий для изучения Второй Мировой войны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сеть научно-образовательных лабораторий для изучения Второй Мировой войны следует создать в России для предотвращения фальсификации исторических фактов. Такое предложение озвучил в ходе заседания оргкомитета "Победа" с участием президента России Владимира Путина генпрокурор России Игорь Краснов.

Подводя итоги прошедшего на этой неделе международного форума в Хабаровске, посвященного судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками, Игорь Краснов озвучил предложения, выработанные на форуме.

"Подчеркнута целесообразность создания сети научно-образовательных лабораторий изучения Второй Мировой войны с целью воспрепятствования фальсификации истории", - отметил Краснов. Кроме того, по его словам, "заслуживают внимания выводы форума о необходимости продолжения публикаций и обнародования рассекреченных документов о Хабаровском деле, в том числе путем их внедрения в образовательный процесс высшей школы, осуществлении работы по корректировке соответствующей учебной и методической литературы".

"Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые для нескольких поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению, - подчеркнул генпрокурор России. - Тем самым пытаясь разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос".