Глава МИД Израиля с благодарностью вспомнил, как Красная Армия спасла его отца из гетто

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид чтит память о том, как солдаты Красной армии спасли из гетто его отца и освободили мир от "коричневой чумы", а также как после войны СССР поддержал создание еврейского государства.

"Мой отец 76 лет назад был ребенком в будапештском гетто, - поведал он в четверг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. - Он должен был умереть, но однажды услышал, как люди говорили на языке, который он не понимал, а моя бабушка вдруг подняла голову и сказала, что это русский язык, что пришли русские и что они спасены".

"Красная армия спасла мир от расизма и тирании. Они также спасли 13-летнего мальчика в гетто. Это был мой отец", - подытожил свой короткий рассказ Лапид.

Глава израильского дипведомства напомнил о том, как Советский Союз в первые послевоенные годы поддержал создание государства Израиль. "Мы ваши должники, - подчеркнул он. - Мы храним эту память. У нас, у нашего народа долгая память".

Министр выразил российскому коллеге благодарность за годы дружбы между Россией и Израилем и обратил внимание на то, что в октябре будет отмечаться 30-летие со дня восстановления двусторонних дипломатических связей. "Россия является одним из самых важных и главных партнеров Израиля, - констатировал он. - Мы говорили о возможности расширения и углубления этих отношений. Мы хотим способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире".