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Генпрокурор предложил создать федеральный центр, посвященный трибуналам над нацистами

Игорь Краснов также выступил с инициативой включить результаты проекта "Без срока давности" в образовательные программы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента России Владимира Путина предложил создать федеральный центр, посвященный Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам над военными преступниками Второй мировой войны, а результаты проекта "Без срока давности" - изучение материалов о жертвах среди мирного населения во время Великой Отечественной войны - включить в образовательные программы.

"Значимым для сохранения исторической памяти считаю предложение о проработке возможности реализации объединенного федерального выставочного проекта, посвященного Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам, проведении этой работы в музейном и образовательном пространстве на системной основе", - сказал Краснов.

"Отдельно на форуме дана оценка нашей общей работе в рамках беспрецедентного проекта "Без срока давности". В связи с этим заслуживает детального изучения прозвучавшая идея о включении в основные образовательные программы специального модуля с одноименным названием, а также тиражировании успешных практик использования материалов проекта в учебном процессе", - отметил генпрокурор.

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РоссияКраснов, Игорь Викторович
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