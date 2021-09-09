Власти Москвы сообщили, что роста госпитализаций пациентов с коронавирусом в городе нет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет продолжительный период времени. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Роста заболеваемости сейчас нет, мы не видим никаких признаков, - и [роста] заболеваемости, и уровня госпитализации, причем не видим достаточно продолжительный период времени", - сказал Хрипун в кулуарах форума социальных инноваций регионов.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 801 против 1 269 днем ранее, до 1 581 075. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 52 против 48 днем ранее.

Всего в столице умерли 27 887 человек, следует из сообщения штаба. Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 461, до 1 460 093. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 93 095 человек.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.