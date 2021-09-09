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Суд ЕС поддержал иск аграриев, требующих расширенной защиты названия "шампанское"

Суд постановил, что система защищенных наименований ЕС может применяться не только к продуктам, но и к услугам

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции поддержал иск французских аграриев, требующих расширенного толкования трансграничной защиты названия "шампанское" в рамках системы ЕС по защищенным географическим указаниям и наименованиям места происхождения товара. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Европейского суда юстиции.

"Суд постановил, что система защищенных наименований ЕС может применяться не только к продуктам, но и к услугам, - говорится в решении суда. - Защищенные наименования предоставляют гарантии качества, в связи с географическим происхождением товара, с целью поддержки усилий агропроизводителей, направленных на получение более высокого дохода, за счет инвестиций в повышение качества продукции. Эта система также направлена на предотвращение необоснованного использования этих названий третьими сторонами, пытающимися получить прибыль за счет репутации защищенной продукции".

Этот иск в Европейский суд юстиции подала французская организация производителей шампанского - Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC). Французские аграрии требовали запрета использования сетью баров в Барселоне названия "шампанилло", которое, по их мнению, незаконно эксплуатирует ассоциацию с защищенным наименованием "шампанское". Ранее суд Барселоны уже отклонил французский иск, мотивируя это тем, что система защищенных наименований ЕС распространяется только на товары, а не на сферу услуг. Теперь Европейский суд юстиции внес свое толкование этой нормы, хотя и подчеркнул, что окончательное решение по данному делу должен принять суд Барселоны при рассмотрении апелляции. Теперь местный суд должен будет учесть нынешний вердикт Европейского суда юстиции.

В настоящее время французские производители шампанского также пытаются опротестовать российские нормы закона, которые требуют от производителей импортной продукции маркировать свое шампанское на российском рынке как игристое вино.

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