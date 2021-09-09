Жители Москвы смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках начнется в Москве в ближайшее время. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросами социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"В ближайшее время мы запустим эксперимент, в рамках которого пациент сможет получить лекарство по льготному рецепту наряду с городскими пунктами выдачи препаратов в коммерческих аптеках. Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства", - сказала Ракова.

По ее словам, две крупные аптечные сети уже подтвердили заинтересованность в участии в проекте.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего.