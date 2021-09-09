В Пензенской области победителями кадрового конкурса для управленцев стали 48 человек

ПЕНЗА, 9 сентября. /ТАСС/. Победителями кадрового конкурса "Пензенская область - регион возможностей", который направлен на выявление и поддержку перспективных управленцев, стали 48 человек.

"Наша управленческая команда получит не только лучших из возможных кандидатов, но и солидный кадровый резерв на ближайшие годы", - отметил на церемонии закрытия конкурса врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Он добавил, что конкурсанты получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию, а финалисты заявили о себе и привлекли внимание крупных работодателей и деловых партнеров.

В число победителей вошли представители Пензенской, Московской, Нижегородской, Липецкой, Кировской областей, Мордовии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга, которые работают в различных сферах - промышленности, медиа, сферах управления, образования, культуры, науки.

Все победители будут включены в резерв управленческих кадров региона, войдут в экспертный клуб и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков. Десять победителей, показавших на конкурсе наилучшие результаты, пройдут обучение в РАНХиГС по программе "Европейский менеджмент" и стажировку в Сербии в октябре 2021 года. Кроме того, из числа победителей будут назначены советники главы региона и заместители министров Пензенской области.

Проект был впервые запущен в регионе в июне 2021 года, его организаторами являются правительство Пензенской области при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". На участие в проекте подали заявки более 4,4 тыс. человек. По результатам дистанционного этапа в финал были отобраны 222 человека, из них 169 участников подтвердили свои результаты на контрольном тестировании и приняли участие в оценочной конференции.