ЕМА изучит целесообразность вакцинации детей в возрасте 5-11 лет

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено изучить целесообразность вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По его словам, данные, полученные из США, свидетельствуют о том, что с распространением варианта "дельта" резко увеличивается число случаев госпитализации подростков, которые не вакцинированы. "Две мРНК-вакцины, одобренные в ЕС, разрешены для использования среди лиц старше 12 лет, - обратил внимание эксперт. - Считается, что преимущества использования этих вакцин среди подростков превосходят риски".

"Что касается детей младше 12 лет, мы ожидаем получить данные по крайней мере по некоторым вакцинам в течение осени, чтобы понять, превосходят ли преимущества их использования риски среди детей в возрасте 5-11 лет, - сказал Кавалери. - Мы изучим данный вопрос".