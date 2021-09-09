Власти Приамурья отменили запрет на продажу алкоголя на подтопленных территориях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение отменить запрет на продажу алкогольных напитков в населенных пунктах, которых коснулось наводнение, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям отменен запрет на торговлю алкоголем на подтопленных территориях", - говорится в сообщении.

Продажу алкогольной продукции запретили в начале августа в селах восьми районов Амурской области, а также в городах Благовещенск и Белогорск из-за сложившейся паводковой обстановки. За нарушение постановления предполагался административный штраф в размере до 40 тыс. рублей на должностных и до 300 тыс. рублей на юридических лиц.

По данным правительства Амурской области, подтопленными остаются пять домов в селе Владимировка Благовещенского района.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.