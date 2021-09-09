В Томской области почти 40% детей, обследованных после COVID-19, направили к кардиологу

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Медики в Томской области начали обследовать детей, которые перенесли COVID-19. Из 800 первых обследованных почти 40% нуждались в консультациях кардиолога, еще 19% направили к аллергологу-иммунологу, а 10% - к ревматологу, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в четверг.

"Обследование в медучреждении проходит в несколько этапов. На первом этапе родители заполняют анкету, где указывают, изменилось ли состояние здоровья ребенка, его поведение и настроение после перенесенного заболевания. Затем дети проходят комплекс медицинских исследований: электрокардиографию и эхокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ, анализ на биохимию, коагуляционный и иммунный статус. Когда результаты готовы, пациентов осматривает врач-педиатр, при необходимости направляет к узким специалистам", - говорится в сообщении.

Как сообщила главный врач областной детской больницы Елена Тимошина, "в целом можно говорить о том, что дети переносят заболевание легче, чем взрослые".

"Тяжелые случаи течения COVID-19 среди наших пациентов почти не встречались, но, по предварительным данным, можно судить о том, что и их здоровье требует пристального внимания со стороны врачей", - приводятся в сообщении слова Тимошиной.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировали 41 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35 306 пациентов, умерли более 550 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдался прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 120 случаев в сутки. К сентябрю заболеваемость пошла на спад, за минувшие сутки заразились коронавирусом 93 человека.