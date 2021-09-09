Соцгостиницы для пожилых планируют в 2022 году открыть еще в двух городах Чувашии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют открыть социальные гостиницы для людей пенсионного возраста, нуждающихся во временном уходе, еще в двух городах - Новочебоксарске и Канаше. Об этом сообщила ТАСС министр труда и соцзащиты региона Алена Елизарова во время Форума социальных инноваций регионов.

"Самая активная форма [проекта] у нас реализуется в городе Чебоксары. Ровно так же распространять планируем на крупные города, где больше всего потребность есть в таких формах работы. Это города Новочебоксарск и Канаш", - сказала Елизарова.

По ее словам, создавать новые гостиницы для пожилых людей начнут в 2022 году. Министр уточнила, что в существующую гостиницу в Чебоксарах приходят по 50-60 пенсионеров, большее количество объект принять не может, так как есть ограничения по площади.

Первая в Чувашии социальная гостиница для пенсионеров, нуждающихся во временном уходе, открылась в Чебоксарах в 2018 году. Учреждение помогает жителям, которым не с кем оставить престарелых членов семьи или родственников с инвалидностью на длительный период.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой 2021 года стали вызовы третьего тысячелетия. Программу построили вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.