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В Геленджике ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион

Прокуратура региона организовала проверку

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку в Геленджике после недопуска ребенка с синдромом Дауна на аттракцион, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в социальных сетях распространили видеозапись, где женщина сообщила, что ее пятилетнего сына не пустили на аттракцион "Веселые горки" в Геленджике. Отказ объяснили тем, что ребенок не разговаривает.

"Органы прокуратуры края организовали проверку информации, распространенной в социальных сетях о том, что в городе-курорте Геленджике пятилетнего ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион из-за того, что мальчик не разговаривает. В настоящий момент устанавливается контакт с мамой для выяснения деталей произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.

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