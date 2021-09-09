В Югре за три дня более чем на 10% сократили коечный фонд для больных коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 6 сентября в связи с улучшением ситуации с COVID-19 сократили коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 12%. На данный момент их количество составляет 1 166. Стационарное лечение проходят 839 пациентов, сообщили ТАСС в четверг в департаменте здравоохранения Югры.

"Для лечения больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на 9 сентября развернуто 1 166 специализированных коек в 12 инфекционных госпиталях Югры. Стационарное лечение проходят 839 пациентов", - сказал собеседник агентства. На 6 сентября в регионе было развернуто 1 325 коек, из них были заняты 921.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, уменьшение числа развернутых коек связано со снижением числа заболевших и госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией. Высвободившиеся койки переводят в обычный режим работы для оказания специализированной стационарной помощи.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 9 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 71,8 тыс., выздоровели 68,1 тыс. человек, умерли 1 076 пациентов.