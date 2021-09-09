В Ленобласти построят 190 тыс. кв. м жилья для работников комплекса по переработке газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. ООО "ПроГород" (дочерняя компания ВЭБ.РФ) выступит управляющей по проекту создания 190 тыс. кв. м жилья в Кингисеппе (Ленинградская область) для работников возводимого крупнейшего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Управляющим проектом по созданию жилого фонда <...> выступит дочерняя компания ВЭБ.РФ - ООО "ПроГород". Цель проекта - создание комфортного жилья, современной социальной и доступной коммунально-бытовой инфраструктуры для сотрудников будущего комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, исключающий спрогнозированную нагрузку на имеющиеся объекты указанных сфер Кингисеппа. В частности, планируется строительство около 190 тыс. кв. м обеспеченного парковками жилья для семей более чем 3 тыс, сотрудников", - говорится в сообщении.

Также планируется создание школы на 1 125 мест и детских садов.

КПЭГ станет крупнейшим в России комплексом по переработке газа, ведущим в Европе по производству сжиженного природного газа и мировым лидером по выпуску полимерной продукции. Проект КПЭГ в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области реализует ООО "Русхимальянс" (совместное предприятие ПАО "Газпром" и АО "Русгаздобыча" на паритетной основе). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".