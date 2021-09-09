Международная станция "Снежинка" на Ямале начнет работу в 2023 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты запустят международную арктическую станцию "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2023 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов на IV Форуме социальных инноваций регионов в четверг.

"Ямал со своей стороны гарантирует проведение всей необходимой инфраструктуры к месту расположения станции: это дорога, коммуникация. Мы это сделаем все до конца 2023 года. Задача поставлена - в 2023 году станцию запустить. Станция имеет несколько этапов, поэтому в 2023 году она заработает, но я думаю, в дальнейшем она будет просто развиваться, будут появляться новые модули", - сказал он.

Глава округа отметил, что сроки сжаты и есть определенные сложности с тем, чтобы провести инфраструктуру в труднодоступном месте. Однако он выразил уверенность, что проект будет реализован вовремя.

О станции

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции. Соглашение о реализации стратегического проекта подписали в июле 2021 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название.

О форуме

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.