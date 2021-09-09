Военно-патриотический лагерь для школьников создадут в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард " запланировали в 2022 году в Дагестане. Об этом в четверг на совещании у врио главы республики Сергея Меликова сообщил врио министра образования и науки региона Яхья Бучаев.

Он отметил, что лагерь создадут на базе загородного стационарного детского лагеря "Каспий" с круглосуточным пребыванием детей на 250 мест, в нем создадут условия, позволяющие работать круглый год.

По словам Бучаева, региональное министерство подготовило задание на разработку архитектурно-градостроительных решений, проектирование объекта и направило в Министерство строительства Республики Дагестан.

Как сообщила пресс-служба главы Дагестана, для своевременной сдачи объекта и организации работ руководитель республики поручил в рамках бюджетного планирования уже сейчас проработать вопрос закладки средств в бюджете региона на 2022 год.