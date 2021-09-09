Общество "Знание" и федеральный оператор ГТО подписали соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", являющееся федеральным оператором комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), договорились о сотрудничестве. Подписание соглашения произошло на форуме "Россия - спортивная держава".

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере популяризации спортивного и здорового образа жизни и организации просветительской работы в этом направлении. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль и генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов, также на мероприятии присутствовал заместителя министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"Миссия российского общества "Знание" - помогать людям получать новые знания, расширять кругозор, вдохновляться историями выдающихся людей, мотивировать их на самореализацию, - сказал Древаль. - Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем попробовать новые форматы общения с аудиторией, привлечь авторитетных спикеров из мира спорта и предложить молодежи контент, который будет ей интересен".

"Данное соглашение позволит усилить взаимодействие по более активному привлечению спикеров и лидеров общественного мнения из области физической культуры и спорта, к проведению лекций о здоровом образе жизни, физкультуре и комплексе ГТО, которые в том числе будут переведены в электронный формат и будут транслироваться в интернете", - отметил Денисов.

В рамках сотрудничества планируется участие представителей АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" и послов ГТО в качестве лекторов в просветительских мероприятиях общества "Знание", в том числе в федеральных марафонах "Новое Знание", а также в региональных форумах и встречах с молодежью. Вовлечение известных спортсменов в лекторскую деятельность "Знания" призвано мотивировать молодежь на активный и здоровый образ жизни, который является основой для гармоничного развития личности.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.

Форум "Россия - спортивная держава"

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.