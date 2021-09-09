В Удмуртии открыли новый транспортно-пересадочный узел

ТАСС, 9 сентября. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), объединивший железнодорожный вокзал и автостанцию, открыли в Можге Удмуртской Республики. Здание рассчитано на одновременное пребывание в нем 250 пассажиров.

"Здесь самое современное оборудование, самые современные возможности, здесь удобно и пассажирам с детьми. <…> Очень важный момент - безбарьерная среда", - сказал на открытии здания генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он добавил, что реализовать проект удалось благодаря совместной работе с регионом. ТПУ построен по принципу "сухих ног", когда пересадку в автобус с поезда можно осуществить, не выходя из здания. Здание рассчитано на одновременное пребывание в нем 250 пассажиров, прогнозируемый пассажиропоток составит 700 человек в сутки. Рядом с вокзалом провели комплексное благоустройство территории.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, республика совестно с РЖД реализует не первый проект. Один из них, например, запуск двухэтажных поездов по маршруту Ижевск - Москва.

Ранее премьер-министр республики Ярослав Семенов сообщал, что Можга станет первым в регионе за 10 лет, в котором построят новый ТПУ с современным вокзалом.