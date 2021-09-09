Круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям, об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Астрахани губернатора области Игоря Бабушкина и председателя совета директоров Акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (АО "ОСК") Георгия Полтавченко, сообщает в четверг пресс-служба администрации главы региона.

"Сейчас готовятся ходовые испытания лайнера "Петр Великий" проекта PV-300VD, потом начнется обустройство гостиничного комплекса в нем. Мы рассчитываем, что он станет флагманом круизного сообщения на Каспии. Мы уделяем особое внимание развитию туризма", - сказал Бабушкин.

Четырехпалубный лайнер "Петр Великий" вместимостью 300 пассажиров будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет, уточнили в пресс-службе.

Губернатор Астраханской области обсудил с председателем совета директоров АО "ОСК" вопросы размещения новых заказов на астраханских судоверфях, сотрудничество в рамках проекта "Оздоровление Волги", наращивание объемов дноуглубления, в том числе в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Расширение и дноуглубление канала позволят увеличить грузооборот портовой зоны и будут способствовать укреплению позиций Астраханской области в маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг".

По словам Игоря Бабушкина, на астраханском заводе "Лотос" реализуется проект по строительству земснарядов по голландской технологии, так "возводятся четыре земснаряда, предназначенных для проведения дноуглубительных работ, в ближайшее время должны подойти еще 16 таких заказов". Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко отметил, что у акционерного общества большие планы по расширению портфеля заказов в регионе. В частности, есть заинтересованность в заказах со стороны Прикаспийских государств, а также компании "Лукойл".

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров заложили на астраханском заводе в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что стоимость лайнера по контракту составит около 4,17 млрд рублей. В мае 2019 года судно спустили на воду для достройки, оснащения оборудованием и внутренней отделки помещений.