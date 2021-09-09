Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и заморозки в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО). С 10 по 12 сентября в регионах ожидаются дожди и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Ночью 9 сентября местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минусов двух градусов", - сообщили в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в Свердловской области 10 и 11 сентября ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра составят 15-20 м/с, температура днем будет порядка 7-12 градусов. В субботу дожди и мокрый снег придут в Челябинскую область, в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 15-22 м/с, температура воздуха до конца недели составит 9-18 градусов. В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, ожидаются осадки в виде снега, в пятницу местами порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха до конца недели составит 8-16 градусов тепла.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщают, что в Тюменской области до конца недели ожидаются порывы ветра 17-18 м/с, дожди, температура воздуха днем - 7-12 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе туман, местами сильный дождь, температура воздуха днем - 7-15 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе дожди также пройдут до конца недели, к воскресенью ожидаются порывы ветра до 17 м/с, температура днем - 7-17 градусов.

Погода в регионах

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вид осадков в Челябинской области обычно меняется в октябре. По статистике, на долю дождя приходится 37%, на долю смешанных осадков (дождь со снегом) - 42%, на долю снега - 21%. Иногда первый снег в регионе выпадает и в сентябре.

28 сентября 2000 года метеостанции Челябинск, Катав-Ивановск, Златоуст, Аргаяш, Троицк, Миасс отметили установление временного снежного покрова высотой от 0,5 см до 18 см. В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября. Сентябрьский снег выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму.