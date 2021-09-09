Юрист предупредил, что приложение "Навальный" не сохраняет анонимность пользователей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Приложение для смартфонов "Навальный" представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей, установившие приложение оставляют цифровой след. Об этом ТАСС в четверг заявил юрист Илья Ремесло.

"Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить. Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится", - сказал юрист.

При этом Ремесло добавил, что само приложение также не гарантирует анонимность пользователей. "Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ - не конкретизируется. То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального", - пояснил он.

Основанием для прекращения использования приложения "Навальный" является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

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