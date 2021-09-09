Власти Челябинской области заявили, что речи о платном лечении от COVID непривитых не идет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области не рассматривают возможность сделать платным лечение заразившихся коронавирусом, которые не сделали прививку. Ранее высказанное местным эпидемиологом такое предложение некорректно, сказала ТАСС замгубернатора региона Ирина Гехт во время Форума социальных инноваций регионов.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова призвала не лечить бесплатно заразившихся коронавирусом людей, которые ранее отказались вакцинироваться.

"Мы, конечно, не поддерживаем [эту идею]. Думаем, что напряжение, которое испытывает система здравоохранения - некоторые из наших докторов более полутора лет не были в отпуске - думаю, что Елена здесь эмоционально высказалась, на самом деле пытаясь привлечь внимание к вакцинации. Мы даже эту тему не обсуждаем, у нас страховая медицина и помощь оказывается всем", - сказала Гехт.

Замгубернатора уточнила, что высказывание эпидемиолога было некорректным.

По данным областного Минздрава на 9 сентября, всего в Челябинской области с начала пандемии зарегистрировали 89 791 случай заражения коронавирусом (плюс 367 подтверждений к предыдущему дню). 77 130 пациентов выздоровели, продолжает лечение 8 421 пациент. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции.