Правительство поддержит строительство линии легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство России окажет поддержку властям Ростова-на-Дону в реализации проекта строительства линии легкорельсового транспорта, который свяжет микрорайон Суворовский с Октябрьским районом города. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Ростовскую область в четверг.

"Мы внимательно сегодня эту тему смотрим, я думаю, что будет помогать федеральный бюджет, изыщем средства для того, чтобы [связать] микрорайон Суворовский, Октябрьский [район], для того, чтобы была проведена линия легкорельсового транспорта", - сказал Хуснуллин.

В августе 2020 года власти сообщали о планах приступить к строительству в Ростове-на-Дону "легкого метро" в первом полугодии 2023 года. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что от этого проекта решили отказаться в пользу скоростного трамвая. В отличие от существующей трамвайной сети, новый трамвай не будет иметь большого количества остановок. При этом он будет скоростным и бесшумным.