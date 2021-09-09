Трафареты для заполнения бюллетеней предоставят слабовидящим на выборах в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московская избирательная комиссия утвердила изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней для голосующих инвалидов по зрению, а также размещение на участках инфоплакатов с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома секретарь комиссии Владимир Попов.

"Предлагается утвердить перечень избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, согласно приложению", - сказал Попов.

Также в ходе заседания в соответствии с федеральным законом было предложено утвердить перечень избирательных участков, для которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению. Данный перечень был ранее согласован с обществом слепых. "Решение принято единогласно. <…> Практика такая нам известна, всегда в городе применяются средства для слабовидящих граждан",- заключил председатель комиссии Юрий Ермолов.

Как уточнил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в утвержденном перечне значится 231 избирательный участок.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая открыта до 13 сентября.