Толстой предложил распустить органы опеки и создать новые для защиты семей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") считает, что органы опеки не отвечают запросам общества, единственный вариант исправить ситуацию - полностью распустить их, чтобы создать новые. Об этом он заявил в четверг в ходе рабочей встречи председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с депутатами Госдумы.

"В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки", - подчеркнул Толстой.

По его словам, органы опеки сейчас - это "бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа". "Сегодня функционал службы опеки абсолютно не отвечает запросам общества. Наоборот, все их усилия, этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некоего плана по изъятию детей из семьи. Зачем нужны такие органы", - отметил Толстой.

Он подчеркнул, что сотрудники органов опеки получают государственные средства "на компьютеры и новую мебель в своих офисах в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей". Депутат отметил, что не видит необходимости в функционировании органа, который невозможно реформировать. "Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах", - подчеркнул Толстой.