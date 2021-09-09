Полпред: летальность от коронавируса в Новгородской области самая низкая в СЗФО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Смертность от новой коронавирусной инфекции в Новгородской области ниже среднероссийского уровня, этот показатель также является лучшим в Северо-Западном федеральном округе. Об этом заявил в четверг полпред президента в СЗФО Александр Гуцан в ходе совещания по реализации национальных проектов в Новгородской области.

"В настоящее время в области наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Фиксируется снижение ежедневного прироста числа заболевших. Летальность сохраняется на уровне ниже среднероссийского и этот показатель является лучшим в нашем округе", - сказал Гуцан.

С начала пандемии в Новгородской области новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти 401 человека, в Псковской области - 706, в Карелии - 801, в Ленинградской области - 2 245, в Республике Коми - 1 554, в Вологодской области 1 669 человек, в Мурманской - 1 907, в Калининградской области - 732, в Архангельской области вирус унес жизни 1 146 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, количество зарегистрированных случаев коронавируса за август снизилось на 8% по сравнению с июлем. В целом, по данным ведомства, ситуация контролируемая.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на 9 сентября в Новгородской области с начала пандемии ковид подтвердился у 41 564 человек, суточный прирост составил 123 человека, полностью выздоровели 38 211 пациентов, умер 401 человек.

Гуцан отметил, что на сегодняшний день в регионе от установленного плана вакцинации в 80% населения выполнено 43%. Как сообщает Минздрав региона, по данным на 8 сентября 163 506 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 135 498 человек привились двукратно.