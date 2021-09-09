Москвичей ожидает пик тепла и резкое похолодание в ближайшее время

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москвичи окажутся в "климатическом прошлом" к понедельнику, когда температурный фон будет соответствовать маю-июлю. Ожидается, что воздух прогреется до 24 градусов тепла, однако уже во вторник температура упадет до 16 градусов тепла и зарядят осенние дожди, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последующие сутки рост температуры продолжится. На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18-20 до плюс 22-24 [градусов], а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое - в период с мая по июль. При этом в небе ввиду сыпучего барического поля, ожидается немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, но до существенных осадков дело все-таки вряд ли дойдет", - рассказал он.

Однако, по словам Тишковца, с приближением вторника погода из-за циклона начнет кардинально портиться: похолодает и начнутся осенние дожди. "Зарядят осенние дожди, днем уже не выше плюс 16-18. К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5-10 градусов, днем до плюс 9-14 [градусов]", - отметил он.

Как сообщил Тишковец, классическое бабье лето с теплом до 16 градусов ожидается в Москве в последней декаде сентября.

"Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются. <…> Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой", - рассказал он.

По словам Тишковца, ночами воздух в период бабьего лета будет остывать до 1-6 градусов тепла с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до 11-16 градусов тепла.

"Вместе с астрономической осенью 22 сентября наступит и осень золотая", - отметил метеоролог.