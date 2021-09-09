Строящийся в Калуге ковидный госпиталь откроют в начале октября

ТАСС, 9 сентября. Госпиталь для оказания помощи заразившимся коронавирусом, строительство которого ведется в Калуге на территории областной инфекционной больницы, откроется в начале октября. Он сможет принять до 500 пациентов, сообщил в четверг ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Мы в ноябре прошлого года приняли решение о строительстве ковидного госпиталя, в начале октября этого года он уже будет сдан, примет больных первых. До 500 пациентов он сможет принять", - сказал Шапша.

По его словам, штат медработников готовящегося к открытию госпиталя уже укомплектован. "Мы его построили рядом с инфекционной больницей, поэтому используем возможности ее персонала, и дополнительный персонал привлекли", - уточнил губернатор.

В ноябре 2020 года глава региона в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что завершить работы по созданию госпиталя планировалось к весне 2021 года. В апреле стало известно о переносе сроков на август.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 сентября, в Калужской области с начала пандемии выявлено 45 930 случаев заражения коронавирусом, в том числе 101 - за последние сутки, выздоровели 42 820 человек, 626 пациентов умерли.