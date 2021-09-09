Субсидии на ремонт школ в Марий Эл составят почти 700 млн рублей за два года

ТАСС, 9 сентября. Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по ремонту школ в Марий Эл составят почти 700 млн рублей до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"В Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству государственных и муниципальных школ в рамках государственной программы "Развитие образования" в размере 249,2 млн рублей в 2020 году и 445,4 млн рублей - в 2021 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году, по данным Минобрнауки республики, провели капитальный ремонт 27 общеобразовательных организаций. Кроме того, Министерство образования и науки Марий Эл подало заявку в Министерство просвещения России на участие региона в программе капремонта школ.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что капитальный ремонт необходимо провести в 41 школе Республики Марий Эл.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на съезде "Единой России" 19 июня.

Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. На заседании президиума Госсовета президент сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой программу капремонта школ решили сделать комплексной. В нее войдет не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.