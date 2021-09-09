Роскомнадзор предостерег иностранные IT-компании от вмешательства в выборы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор предостерег иностранные IT-компании от вмешательства в российские выборы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В письмах, в частности, отмечается, что в период предвыборной кампании не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в Сети.

"Ведомство настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений, - указали в пресс-службе. - Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам".

Кроме того, Роскомнадзором и ЦМУ ССОП РФ установлено, что средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств. Законные требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний. Для пресечения распространения средств незаконной агитации, а также исключения возможности иностранного вмешательства в любых формах в избирательную кампанию доступ к упомянутым ресурсам должен быть ограничен, подчеркнули в РКН.

"Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, - уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц", - указали там.