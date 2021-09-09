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В Башкирии разрешили посещать музеи и библиотеки без прививки от коронавируса

Переболевшим COVID-19 разрешили посещать ночные клубы и спортивные мероприятия

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии разрешили посещать некоторые культурные заведения лицам, которые не вакцинировались от ковида, сообщается в четверг на сайте главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отменяется требование о наличии справок о вакцинации при посещении музеев, выставочных залов и библиотек", - говорится в сообщении.

Помимо этого, был отменен 14-дневный карантин для прибывших в республику из Великобритании и Северной Ирландии. Также переболевшим COVID-19 разрешили посещать ночные клубы, спортивные мероприятия.

В республике продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах.

Теги
БашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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