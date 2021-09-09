В РПЦ выступили против принятия закона о профилактике семейного насилия

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь вместе с семейным сообществом выступает против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, потому что это может привести к злоупотреблениям и фактам изъятия детей из семьи, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).

"Выражая особую озабоченность РПЦ и семейного сообщества, я не ошибусь, если скажу, что наиболее болезненно в этом контексте остается изъятие детей органами опеки из семьи. Более массовый характер приобретают случаи, когда изъятие осуществляются по причине финансовых положений семей, то есть, фактически, бедность является приговором <…>. Принятие этого закона о семейно-бытовом насилии только усугубит эту ситуацию, потому что там вводятся категории психологического насилия, экономического насилия. Мы же понимаем, как это в регионах будет трактоваться: в каждом регионе будет своя правоприменительная практика, будут нарушены базовые права и принципы равенства всех граждан, и мы можем подучить массово почву для злоупотреблений", - сказал Лукьянов на заседании комиссии.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь не поддержала законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что церковь выступает против всяческого вмешательства в дела семьи извне. Законопроект был впервые размещен в разделе "Обсуждения" в ноябре 2019 годе на сайте Совета Федерации. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Документ планировалось внести в Госдуму до конца января 2020 года. Однако проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что верхняя палата вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.