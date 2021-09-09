Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Во Франции прошла церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, умершим в понедельник на 89 году жизни. Об этом в четверг передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония, которую возглавил президент республики Эмманюэль Макрон, проходила в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов, где был установлен большой портрет актера. На церемонию пришли члены правительства во главе с премьер-министром Жаном Кастексом, коллеги актера - генеральный делегат Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, лауреат премии "Оскар" Жан Дюжардан, актер Сами Насери, певец Патрик Брюэль, кроме того, церемонию посетили бывший президент страны Франсуа Олланд и его спутница актриса Жюли Гайе.

В прощании приняли шесть внуков Бельмондо, один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо, выступил от имени семьи. "Спасибо, что подарил нам столько радости, - сказал он. - Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим".

Эмманюэль Макрон назвал Бельмондо, "героем, прожившим на экране тысячи жизней". "Он был влюблен во Францию, прошел через эпохи и разрушил все барьеры, - отметил президент. - Своим искусством он постоянно завоевывал все новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал свое искусство новому поколению актеров". После речи президента в честь Великого офицера ордена Почетного легиона прозвучал гимн Франции.

Фрагменты лучших фильмов

Елисейский дворец поручил телеведущему и продюсеру Тьерри Ардиссону составить видеопрограмму из эпизодов лучших фильмов актера, которая демонстрировалась на больших экранах парижанам.

"Ушла часть моей жизни в кино, которую мы начали вместе 60 лет назад", - отметил Ален Делон, который не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. "Когда я думаю о Жан-Поле, я думаю, что потерял брата", - сказал известный кинорежиссер Клод Лелуш.

Как отмечает парижская пресса, "на протяжении многих лет имя Бельмондо на киноафишах гарантировало ленте успех".