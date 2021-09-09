Стенд курортов Кубани признали лучшим на международной выставке "Отдых Leisure"

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Жюри международной туристической выставки "Отдых Leisure" признало лучшим среди 77 регионов стенд курортов Краснодарского края, где был сделан упор на оздоровительный отдых, гастрономический и винный туризм, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

Ранее сообщалось, что в ходе выставки Краснодарский край на 27-й международной туристической выставке "Отдых Leisure" представил новый бренд курортов региона, он должен стать синонимом качества услуг высокого уровня.

"Стенд Краснодарского края признали лучшим на международной туристической выставке "Отдых Leisure". Соответствующее решение приняло жюри форума, оценив 77 стендов регионов. Экспозиция Кубани была оформлена с использованием обновленного логотипа "Курортов Краснодарского края", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на стенде были представлены такие курорты, как Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Темрюкский район. Краснодарский край продемонстрировал возможности оздоровительного отдыха, гастрономического и винного туризма, культурно-познавательных и экскурсионных программ, которые позволяют региону быть круглогодичным курортом.

В рамках мероприятия Краснодарский край также заключил соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Nordwind по продвижению услуг и партнерству при проведении инфотуров, состоялись переговоры о налаживании сотрудничества в сфере туризма с представителями Азербайджана в части проведения онлайн-встреч туристических компаний Азербайджана и Краснодарского края.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.