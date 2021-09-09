Совместимость прививок от ковида и гриппа. Главное о коронавирусе за 9 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 084 284 случая заражения, из них новых — 18 380. За сутки умерли 794 человека, за весь период — 190 376.
- Эксперт: прививку от гриппа можно делать через месяц после вакцинации от коронавируса.
- Глава Минздрава: министры здравоохранения G20 называли "Спутник V" лучшей вакциной от ковида.
- Смертность больных с ковидом при инфаркте миокарда выросла более чем в 70 раз.
Москва
- Всего зафиксировано 1 581 075 случаев заражения, из них новых — 1801.
- Более 4,8 млн человек вакцинировались от коронавируса в Москве.
- Власти города сообщили, что роста госпитализаций пациентов с коронавирусом в столице нет.
- В департаменте здравоохранения считают, что вероятность четвертой волны COVID-19 в Москве очень высока.
- Число нарушений масочного режима с начала пандемии в транспорте Москвы превысило 500 тыс. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей.
- В Москве более 10 тыс. медиков получили "добрые бейджи". С их помощью можно увидеть скрытые за защитными масками лица медработников.
Мир
- Всего зафиксировано более 222,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Европейское агентство лекарственных средств заявило, что ему требуется больше данных по вакцине "Спутник V".
- AFP: экс-главу Минздрава Франции вызвали в суд в рамках расследования обвинений в неэффективной борьбе с пандемией.
- Ученые выяснили, как коронавирус подавляет клеточный "антивирус".