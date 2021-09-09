Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и еще четыре государства из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка, - говорится в заявлении. - Необязательные поездки (этот термин включает все виды туризма - прим. ТАСС) в государства, не входящие в этот список, временно ограничены".

Этим же решением Совет ЕС добавил в этот список Уругвай.

Последний раз белый список ЕС по COVID-19 обновлялся 30 августа, тогда из него также были исключены шесть стран, в частности, США.

В настоящий момент в список государств и территорий, куда возможны необязательные поездки, включены 12 государств: Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Сингапур, Южная Корея, Уругвай.