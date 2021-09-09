Востребованность телемедицинских консультаций выросла в Башкирии в пять раз с 2019 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число обращений пациентов за телемедицинскими консультациями в Республике Башкортостан увеличилось почти в пять раз с 2019 года, с 12,6 тыс. до 62,2 тыс. заявок по итогам восьми месяцев 2021 года. В регионе также вырос запрос на телепатронаж и телефонные консультации, сообщил в четверг вице-премьер - министр здравоохранения региона Максим Забелин на IV форуме социальных инноваций регионов.

"Мы видим, что за два практически года у нас в разы, десятки раз, увеличилось число обращений именно по телемедицинским консультациям", - сказал Забелин.

На слайдах презентации Забелин привел данные, согласно которым за 2019 год жители республики направили 12,6 тыс. обращений на проведение телемедицинских консультаций. Их количество выросло в 4,9 раза к 2021 году, за который поступило 62,2 тыс. заявок. Рост обращений также фиксировали в 2020 году, когда в период пандемии от населения пришло 69,2 тыс. заявок. "Мы стали более часто использовать телепатронаж, телеконсультации, телефонные обзвоны. Мы доверили часть функций нашим средним медицинским работникам, нашим волонтерам, студентам старших медицинских курсов, ординаторам", - добавил вице-премьер региона.

Он отметил, что система здравоохранения регионов не готова к быстрым изменениям, несмотря на желание ровняться на опыт Москвы, в которой внедряются инновационные разработки. При этом в республике фиксируется рост потребностей пациентов на оказание медпомощи, что, по оценкам медорганизаций, провоцирует конфликт - не все учреждения могут ответить на запросы населения. Для решения проблемы регионам необходимо принимать совместные решения по внедрению системы инновационных разработок, считает Забелин.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.