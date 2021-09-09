Коллективный иммунитет к коронавирусу достигнут среди учителей Нижегородской области

Совместимость прививок от ковида и гриппа. Главное о коронавирусе за 9 сентября

"У нас по некоторым когортам он уже создан. В частности, среди учителей у нас коллективный иммунитет 77%. Среди некоторых корпораций, таких как Сбербанк, у нас 86% коллективный иммунитет. Мы, в первую очередь, идем по организованным коллективам и по большим компаниям, там, где большая концентрация людей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Нижегородской области вакцинировались почти 40% жителей от плана. В регион поступило более 1,2 млн доз вакцин. "На 12:00 - 968 тыс. человек привито", - добавил Мелик-Гусейнов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 159,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 147,2 тыс. человек выздоровели, 6 тыс. летальных случаев.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.