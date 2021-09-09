Директор Владимиро-Суздальского музея заявил о необходимости реставрации памятников ЮНЕСКО

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Реставрация необходима всем памятникам из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, входящим в состав Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков.

В состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника входят более 60 объектов, семь из них находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Рождества Богородицы в Боголюбове, Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, а также церковь Бориса и Глеба в Кидекше.

"Все памятники требуют реставрации, есть чуть более критичные. <...> Есть памятники, которые действительно требуют серьезного реставрационного подхода, и это заключается не в неудовлетворительном состоянии, а в том, что действительно нужно определенное мастерство реставраторов, чтобы выполнить часть работ. К огромному сожалению поступают обращения от жителей, от гостей, от туристов, конечно, с болью в сердце приходится их читать - что на Успенском соборе недостаточно новое покрытие куполов, или на крестах кое-где места есть со ржавчиной, или поврежденная или обвалившаяся штукатурка на Золотых воротах", - сказал Сергей Рыбаков.

Он отметил, что наибольшую обеспокоенность руководства музея сегодня вызывает внешний вид Золотых ворот и Успенского собора во Владимире, а также состояние церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. При этом, как подчеркнул гендиректор музея-заповедника, критических процессов, ведущих к разрушению памятников, нет. В 2020 году музей выбрал подрядчиков для подготовки проектов реставрации Золотых ворот и боголюбовской церкви, однако их признали некачественными.

"На Успенский собор никогда не разрабатывали проект комплексной реставрации, его нет нигде, в архивах нельзя посмотреть, и это очень странно, и действительно неудобно теперь для работы, потому что все равно придется проводить полное исследование. Все заявки в Минкультуры отправлены, мы очень надеемся, что часть из них будет удовлетворена в 2022 году, и мы сможем приступить к нормальному проектированию", - добавил руководитель музея.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основали в 1958 году. Музей объединяет свыше 60 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.