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Пандемия COVID-19

Moderna разрабатывает единую вакцину от коронавируса и гриппа

Новая РНК-вакцина сочетает в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки
© EPA-EFE/NANCY LANE / POOL

ТАСС, 9 сентября. Американская биотехнологическая компания Moderna заявила в четверг, что ведет работу над вакциной, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа.

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"Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины [от респираторных заболеваний] - разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа", - приводятся слова генерального директора Moderna Стефана Банселя в опубликованном пресс-релизе. Новая РНК-вакцина сочетает в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.

Вакцина, разработанная компанией Moderna, представляет собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-COV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.

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