Нарышкин: Ульяновская область обладает потенциалом для развития познавательного туризма

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Ульяновская область располагает высоким потенциалом для развития познавательного туризма, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Если брать Ульяновскую область, то у нее такой большой туристический потенциал имеется, в том числе и для развития так называемого познавательного туризма. Это означает, в свою очередь, необходимость сохранения и развития историко-культурного наследия, чем, конечно, богата Ульяновская область", - сказал он в четверг журналистам после круглого стола на тему "Опыт реализации краеведческих проектов в Приволжском федеральном округе".

Нарышкин уточнил, что в регионе есть много достопримечательностей, которые бы могли привлечь туристов. "Взять хотя бы сохранившиеся элементы так называемой Закамской засечной линии 17-18 веков. И вот таких примеров можно приводить много", - добавил он.

Врио губернатора Алексей Русских напомнил, что регион - это родина выдающегося историографа Николая Карамзина. "Сегодня наши специалисты продолжают его деятельность, ведется большая научно-исследовательская работа, созданы интернет-ресурсы, которые постоянно пополняются работами краеведов прошлого и настоящего. В нашем регионе огромное количество знаковых исторических мест. Если брать областной центр, это две с лишним тысячи объектов культурного наследия и свыше 80 музеев", - отметил он.

Развитие краеведения входит в число основных направлений работы Российского исторического общества. В 2021 году организация в третий раз проводит конкурс краеведов, работающих с молодежью.