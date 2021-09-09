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ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о снижении результатов ЕГЭ по естественно-научным предметам

По словам главы ведомства Анзора Музаева, ковид повлиял "на те задания, которые несут в себе практикоориентированность"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Результаты ЕГЭ по естественно-научным предметам в 2021 году показали спад, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу RTVI.

"Ковид все-таки повлиял на те задания, которые несут в себе практикоориентированность, <…> где присутствуют лабораторные занятия, именно эти задания показали спад", - заявил Музаев, уточнив, что спад фиксируется, например, по физике, химии.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Всего участниками основного периода стали около 682 тыс. человек.

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РоссияЕГЭМузаев, Анзор Ахмедович
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