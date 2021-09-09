Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида.АРТ" создают сами участники

СУДАК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил роль участников фестиваля "Таврида. АРТ" в создании мероприятия.

"Здесь собрались люди, которые умеют мечтать. Еще совсем недавно здесь [на территории, где сейчас проходит фестиваль] ничего не было, а теперь в это невозможно поверить. Вы наполняете "Тавриду" своими идеями, своим творчеством, своей энергией и частичками своей души. А "Таврида" в ответ каждому из вас дает возможность открыть себя, получить новых друзей, создать новые команды и придумать новые удивительные проекты, которые поменяют жизнь, и вас самих, и всех окружающих", - сказал Кириенко в четверг на церемонии официального открытия мероприятия.

Кириенко подчеркнул, что за время существования фестиваль доказал, что "те мечты, идеи и проекты, которые родились на "Тавриде", обязательно сбываются".

После приветственных слов Кириенко началась концертная программа в контрой принимают участие резиденты арт-кластера "Таврида" и знаменитые российские артисты - Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Дима Билан и рэпер ST.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.