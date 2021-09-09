Режиссера Александра Мельника похоронят в подмосковной деревне, где он жил

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссер Александр Мельник будет похоронен в субботу, 11 сентября, в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил. Об этом сообщил ТАСС духовник Мельника, протоиерей Николай (Соколов).

"Похороны будут в субботу в Афинеево. Там, где он жил. Отпевание пройдет в храме Николая в Толмачах", - сказал священник.

Храм святителя Николая в Толмачах - домовая церковь Третьяковской галереи. Она также является храмом-музеем и местом постоянного хранения одной из самых чтимых в России икон - Владимирской иконы Божией Матери.

Мельник погиб в Норильске, где находился на месте проведения межведомственных арктических учений вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Александр Мельник известен как режиссер фильмов "Новая земля" и "Территория". Окончил Одесский государственный экологический университет. Долгое время работал журналистом и издателем. Был членом Гильдии кинорежиссеров России. Ему было 63 года.