Празднование 435-летия Воронежа проведут по сокращенной программе из-за пандемии

ТАСС, 9 сентября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 сентября на заседании регионального оперативного штаба согласовал проведение 12 сентября празднования 435-летия Воронежа по сокращенной программе. Все мероприятия поручили провести с жесточайшим соблюдением ограничительных мер, сообщила пресс-служба облправительства.

"Региональный оперштаб во главе с губернатором Александром Гусевым согласовал формат и программу празднования Дня города, который состоится 12 сентября. Глава региона поручил провести праздник с жесточайшим соблюдением ограничительных мер", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы администрации Воронежа, празднование 435-летия города начнется с торжественных богослужений "о здравии города и горожан", которые с 8:00 пройдут в храмах. Церемония открытия празднования состоится в правительстве Воронежской области с соблюдением пропускного и масочного режима, норм социального дистанцирования и термометрией.

Днем на сцене у театра оперы и балета проведут концертную программу, основные площадки торжеств сосредоточатся в районе площади Ленина, многие из них посвятят проходящему в России Году науки и технологий. "Эпидемиологическая обстановка оставляет перед нами единственный приоритет - это здоровье и безопасность воронежцев. Поэтому и количество мероприятий, и их география будут минимизированы. Они пройдут с учетом всех требований безопасности, которым, как и всегда, будет уделено максимальное внимание", - приводит пресс-служба горадминистрации слова главы Воронежа Вадима Кстенина.

В Воронежской области действует ряд профилактических ограничений в связи с пандемией коронавируса, среди них - масочный режим и социальное дистанцирование, запрет работы заведений общепита в ночное время и ограничение заполняемости их залов не более чем на 50%. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, корпоративов и банкетов, закрыты детские комнаты и фудкорты в торговых центрах, приостановлена работа дискотек, фитнес-клубов, кальянных.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 сентября, в Воронежской области с начала пандемии выявили 122 741 случай заражения коронавирусом, в том числе 464 - за последние сутки. Выздоровели 104 607 человек, 4 151 пациент умер.