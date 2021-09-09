В школах Северной Осетии установили единую стоимость питания для младших классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Единую стоимость питания установили в школах Северной Осетии для учеников начальных классов и детей из малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Стоимость школьного обеда составляла 60 рублей. Обеды для учеников из малоимущих семей финансировалась из местных бюджетов, их стоимость в расчете на одного человека составляла около 58 рублей. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил увеличить и уравнять стоимость школьных обедов.

"Стоимость горячего питания для учеников начальных классов и детей из малоимущих семей по поручению врио главы РСО - Алания Сергея Меняйло выровнена, и с сентября 2021 года составляет 72 рубля. Ранее стоимость питания учеников первых-четывертых классов составляла 58 рублей, а льготные категории в разных районах республики получали питание по разной стоимости: от 20 до 58 рублей", - говорится в сообщении.

На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделили 36,4 млн рублей для обеспечения горячим питанием детей из малообеспеченных семей. В эту категорию входит 9 837 детей, это учащиеся 5-11 классов.

Все обучающиеся первых-четыертых классов получают бесплатное горячее питание один раз в день. Северная Осетия получила субсидию в размере 256 869 403 рублей из федерального центра. В этом году бесплатное школьное питание получит 40 831 ученик.

Министерством образования и науки Северной Осетии на сентябрь-декабрь 2021 года разработали типовое 10-дневное меню для всех государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. В рационе не только горячее, но и фрукты, ягоды, кисломолочные продукты, салаты из сезонных овощей. Обновленное меню начнет действовать уже с новой недели.