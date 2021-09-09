Обновленная по нацпроекту самарская библиотека увеличила число читателей на 30%

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая модельная библиотека № 8 в Самаре, обновленная по нацпроекту "Культура", увеличила число читателей за два года на 30%, до более 5 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина.

"В 2019 году мы стали первой библиотекой модельной, конечно, прошло уже два года, мы видим изменения и радуемся этому. У нас увеличилось количество читателей, посещений, мероприятий, книжный фонд пополнился - более 5 тыс. наименований можно увидеть. Число читателей возросло на около 1,5 тыс. человек - это примерно 30% больше, чем в 2019 году", - рассказала Гаврилина.

По данным пресс-службы АНО "Национальные приоритеты", спустя два года число читателей составило порядка 5,4 тыс. человек.

В библиотеке находятся несколько залов с различной литературой - детской, художественной, а также отраслевой. Посетители также могут воспользоваться бесплатным доступом к электронной библиотеке "Литрес", Президентской библиотеке. Помимо этого, в модельной библиотеке проводятся конкурсы, выставки, мастер-классы и театральные проекты.

"У нас сейчас закончился конкурс "Знакомимся с Михаилом Тарковским", до 30 сентября на сайте нашей системы и в сети "ВКонтакте" библиотеки будет проходить голосование, победителя выберет председатель жюри - Михаил Тарковский", - рассказала руководитель Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. В рамках конкурса уже поступило более 100 работ не только от жителей Самары, но и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Работы принимаются в виде видеоролика с прочтением отрывка из произведений и читательской рецензии по любому произведению.

Помимо этого, для привлечения читателей в библиотеке было создано литературное кафе, в котором дважды в месяц по воскресеньям посетители обсуждают новинки современной литературы.

О модельных библиотеках

Модельные библиотеки создаются в регионах по национальному проекту "Культура", реализация которого началась 1 января 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года в России будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.