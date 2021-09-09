Дед Мороз открыл филиал своей почты на ВДНХ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский Дед Мороз 9 сентября открыл филиал своей почты в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультпарка".

"Уже в сентябре посетители павильона в Москве смогут отправлять свои послания волшебнику с помощью специального почтового ящика, который установлен в холле центра. Для этого здесь же можно будет приобрести красочные открытки с изображением знаменитых мультперсонажей", - отметили в пресс-службе.

Соответствующий документ, удостоверяющий официальный статус нового отделения Почты Деда Мороза в мультимедийном центре, главный волшебник страны передал генеральному директору студии "Союзмультфильм" Борису Машковцеву.

Встретила почетного гостя на ВДНХ Снежная Королева, также Дед Мороз познакомился с Чебурашкой, осмотрел мультимедийный центр и галерею "Мульткрасотки", которая открылась на территории павильона.

"Союзмультпарк" на ВДНХ - мультимедийный центр, посвященный культовым отечественным мультфильмам студии "Союзмультфильм". Павильон включает 18 интерактивных аттракционов, с помощью которых можно взаимодействовать с любимыми героями мультфильмов и погрузиться в мир анимации.